@ML – Milan, lesione per Maignan e Loftus-Cheek: i tempi di recupero

Milan, brutte notizie dall’infermeria: lesioni per Maignan e Loftus-Cheek, la diagnosi e quando potranno tornare in campo

La sfida con la Juventus ha prodotto solo uno scialbo pareggio per 0-0: un punto per i rossoneri che, però, hanno blindto la seconda piazza in campionato e tenuto a distanza proprio i bianconeri. La prestazione non ha di certo entusiasmato ma i rossoneri, ai fini della classifica, hanno ottenuto l’effetto sperato.

Sabato pomeriggio, però, il Milan ha dovuto fare nuovamente i conti con gli infortuni, una costante che ha accompagnato i rossoneri durante tutto l’arco della stagione. Ko peraltro di natura muscolare, gli ennesimi in una stagione davvero travagliata per questo aspetto. Altri due calciatori finiti ko, quindi, con Stefano Pioli che di certo non può ritenersi soddisfatto per quanto accaduto finora.

Nel pre match, durante il riscaldamento, l’allenatore aveva già perso Maignan, costretto a dare forfait per un risentimento all’adduttore. Ed al suo posto ha giocato Sportiello, peraltro protagonista di una prestazione sontuosa tanto da meritarsi la palma di migliore in campo, almeno tra le fila dei rossoneri.

Milan, ko Maignan e Loftus-Cheek: l’esito degli esami

Durante la gara, poi, ha subìto un piccolo problema anche Loftus Cheek. I due calciatori si sono sottoposti agli esami strumentali del caso e non sono arrivate buone notizie per l’allenatore che dovrà rinunciare a loro per almeno qualche gara.

Per Maignan, infatti, lesione di basso grado del lungo adduttore destro e per Loftus-Cheek, invece, lesione di basso grado al muscolo bicipite femorale destro. Entrambi verranno rivalutati la settimana prossima secondo evoluzione clinica.

I due salteranno sicuramente Milan-Genoa in programma domenica prossima alle 18 e saranno con ogni probabilità indisponibili anche per la sfida contro il Cagliari in programma nella 36ma giornata di campionato. Se contro il Grifone sarà confermato Sportiello tra i pali, diverse le possibilità per Pioli in mediana: da una trequarti tutta fantasia composta da Chukwueze, Pulisic e Leao ad un Bennacer in posizione più vanzata con Adli eReijnders schermi davanti alla difesa.