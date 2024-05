Piovono conferme: Fonseca-Milan, i dettagli

Nelle ultime ore risale Fonseca per la panchina del Milan. Ecco la situazione per il dopo Stefano Pioli: il punto della situazione

Sale l’attesa per conoscere il nuovo allenatore del Milan. Verosimilmente l’annuncio ufficiale verrà dato al termine della stagione; bisognerà dunque aspettare ancora qualche giorno.

Nel frattempo i tifosi continuano a vivere su un’altalena di notizie, con nomi nuovi e vecchi che tornano in prima linea. Le carte sembrano mescolarsi ogni giorno, così nelle ultime ore è tornato prepotentemente di moda il profilo di Paulo Fonseca.

A scriverne è Sky Sport, che sostiene che il portoghese, attualmente al Lille, sia tra i favoriti per raccogliere l’eredità di Stefano Pioli. L’ex Roma è descritto come un allenatore non un accentratore, ed equilibrato in campo e fuori. Il Milan, infatti, va alla ricerca anche di queste caratteristiche, non solo quelle tecniche.

Bisognerà , però, aspettare la prossima settimana – si legge – quando terminerà la Ligue 1 e Fonseca incontrerà il Lille per congedarsi e per prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Oltre al Milan, infatti, come è noto, il portoghese è seguito da tempo dal Marsiglia, che gli ha proposto un triennale davvero ricco.

Di fatto, dunque, stando a quanto scritto sul sito di Gianlucadimarzio.com, Fonseca si troverebbe difronte ad un bivio e non avrebbe ancora scelto se preferire il Milan al Marsiglia. In corsa per la panchina del Diavolo resterebbero inoltre anche Gallardo e Conceicao.

Caos allenatore

Ma le notizie in merito al nuovo allenatore del Milan continuano ad essere contrastanti. Su Fonseca arrivano, infatti, smentite da altri colleghi.

Il portoghese – come abbiamo raccontato – è certamente un profilo sul taccuino del club rossonero. I contatti tra le parti sono stati diversi nel corso dell’ultimo periodo, ma il suo nome non è il primo della lista. Toccherà dunque aspettare per conoscere la verità .

I tifosi, nel frattempo, continuano a sognare Antonio Conte, anche se le speranze di vederlo sulla panchina del Milan appaiono sempre meno. Sono rimasti in pochi a scommettere sul pugliese. Resistono, invece, le candidature di Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi. Thiago Motta? Sarebbe il preferito del mondo rossonero, ma l’ex centrocampista ha raggiunto un accordo con la Juventus. C’è, infine, chi crede fortemente che il nuovo allenatore sarà un profilo mai emerso prima. Pochi giorni e sapremo tutto.