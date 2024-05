Milan, 40 milioni ed è tuo: occasione imperdibile

Il Milan potrebbe mettere le mani sul giocatore, seguito da tempo, per una cifra di ‘soli’ quaranta milioni di euro: svolta davvero clamorosa

Archiviata la stagione con la conquista del secondo posto, il Milan e i suoi tifosi pensano ormai solamente al futuro. Le prossime due partite contro Torino e Salernitana sono una formalità, con il Diavolo che proverà a regalare il giusto saluto a chi dirà addio al club.

La speranza così è che l’ultimo match a San Siro, contro i campani, sia una festa per Simon Kjaer, Olivier Giroud e Stefano Pioli. Ma come detto, la società sta già lavorando per trovare i loro sostituti.

Oggi il popolo rossonero è così in attesa di conoscere la nuova guida, ma anche chi raccoglierà l’eredità pesante del bomber francese. Non è un segreto che i profili in prima fila siano quelli di Benjamin Sesko e Joshua Zirkzee. Proprio sull’attaccante del Bologna sono arrivate novità importanti.

E’ il Corriere dello Sport di oggi a svelarle, che in prima pagina scrive: “Clamoroso: il recente accordo tra il Bologna e l’agente dell’attaccante ne favorisce la cessione”.

Questo perché Kia Joorabchian avrebbe ottenuto l’estensione della clausola rescissoria da 40 milioni di euro a tutti i club. Fino a questo momento, era noto che l’accordo valesse solamente per il Bayern Monaco. I tedeschi, in ogni caso, incasseranno parecchio dalla vendita dell’olandese visto che solo il 60% della somma finirà nelle tasche del Bologna, vale a dire 21 milioni di euro.

Sprint Zirkzee

Un’indiscrezione quella data dal Corriere dello Sport, che renderebbe l’acquisto di Zirkzee più accessibile a tutti, Milan incluso. Nelle prossime ore vedremo se arriveranno ulteriori conferme, ma ciò potrebbe spingere diverse squadre a premere il piede sull’acceleratore.

L’ostacolo più grande, a questo punto, potrebbe essere rappresentato proprio dall’agente dell’ex Parma e dalle sue richieste, che non saranno certo basse. Il Milan, però, ha bisogno di puntare su un giovane attaccante e Zirkzee è il profilo che più di altri ha convinto davvero tutti.

Sul giocatore, oltre al club rossonero, si registra l’interessamento da parte dell’Inter e della Juventus, che però devono prima vendere per poter mettere sul piatto la cifra utile a strapparlo al Bologna. Attenzione così soprattutto alla Premier League, con l’Arsenal che sta seguendo Zirkzee ormai da tempo.

Ma il Milan, oltre ad avere la possibilità di acquistare l’olandese senza dover cedere, ha una carta importante da potersi giocare quella di Alexis Saelemaekers, che abbasserebbe il prezzo, di fatto, di dieci milioni di euro.