Dopo Thiaw, ecco il centrocampista: Milan, nuove conferme

Il Milan conferma di essere molto interessato al giovane centrocampista, un talento che potrebbe fare comodo in prospettiva.

Dopo aver chiuso per il difensore centrale tanto richiesto da mister Pioli, il Milan si concentrerà in questi ultimissimi giorni di mercato sul centrocampista che manca per completare la rosa.

L’arrivo di Malick Thiaw per circa 5 milioni di euro non chiude dunque l’estate rossonera in fatto di operazioni e trattative. Paolo Maldini è alla ricerca del giusto profilo da inserire a centrocampo.

Nelle ultime ore sembrano essere sfumate diverse piste: Jean Onana è vicinissimo allo Spezia, mentre Raphael Onyedika si sta per trasferire al Bruges. Anche il belga Aster Vranckx è più lontano, visto che su di lui c’è il forcing dell’Atalanta.

Arrivano invece conferme sull’intenzione del Milan di virare su un talento sudamericano. Un giovane mediano che potrebbe essere pronto al salto di qualità.

Conferme sul centrocampista, contatti in corso

João Victor Gomes da Silva, questo il nome completo dell’ultimo talento seguito ed apprezzato dal Milan. Il giovane centrocampista brasiliano è il profilo su cui Maldini e Massara stanno lavorando in queste ore.

Conosciuto semplicemente come Joao Gomes, si tratta di un classe 2001 (stessa età di Thiaw e De Ketelaere) che milita nel Flamengo. Un calciatore di qualità e dinamismo, con caratteristiche diverse dagli altri profili precedentemente seguiti.

Il ragazzo nativo di Rio de Janeiro ha meno fisicità e propensione offensiva di elementi come Onana e Onyedika, ma è un classico volante dai piedi buoni. Un possibile innesto per migliorare la manovra del Milan.

Ma spuntano due ostacoli importanti: come scrive la Gazzetta dello Sport c’è un’ampia e folta concorrenza per accaparrarsi Joao Gomes. Il talento carioca infatti è finito nel mirino di importanti club europei, come Real Madrid, Manchester United e Lione.

Inoltre Tuttosport fa sapere che il Flamengo non intende sparare basso per il cartellino di Joao Gomes. Il Milan sperava di spendere non oltre i 5-6 milioni per il giovane centrocampista, ma pare che il club brasiliano possa pretendere quasi il doppio, vista anche la suddetta concorrenza internazionale. Un’operazione dunque non semplice, ma sulla quale il Milan lavorerà in questi giorni finali.