Scontro Balotelli-Montella a fine match: lite furibonda – VIDEO

L’allenatore e l’attaccante protagonisti di un acceso dibattito in campo a fine gara: divisi dagli altri giocatori

In Turchia l’Adanaspor vince e continua a volare in campionato con un bel secondo posto in classifica dopo i primi quattro turni di campionato. Non c’è però molta serenità fra i protagonisti.

Nonostante il successo della squadra neroazzurra ci sono state schermaglie fra due conoscenza del calcio italiano, ovvero l’allenatore Vincenzo Montella e il suo attaccante Mario Balotelli. I due sono stati protagonisti di un brutto litigio a fine gara dopo il successo per 1-0 contro l’Umraniyespor. Evidente il nervosismo fra i due ex Milan, con le immagini che sono piuttosto emblematiche.

La situazione per Balotelli al momento è abbastanza tesa. In estate ci sono state diverse voci di mercato, tra cui soprattutto il Galatasaray, ma alla fine Mario è rimasto all’Adana, e inoltre l’arrivo di Dzyuba lo ha chiuso e lo spazio per lui è diminuito. Il 32enne ha giocato poco fino a questo momento e oggi è entrato nella seconda parte perdendo palloni con troppa superficialità.

Dopo i richiami del tecnico, l’attaccante gli urla qualcosa e questo fa scattare la scintilla. Ad evitare che i due vengano alle mani è solo l’intervento degli altri giocatori e dirigenti. Lo staff fatica a tenere fermo Montella, che è infuriato con Balotelli. A fine gara Montella ha detto: “Non devo aggiungere nulla. Posso solo dire che non è stato all’altezza delle mie aspettative”.