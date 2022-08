Come sta Ibrahimovic: le ultime sull’infortunio di Zlatan

Il recupero dello svedese sta procedendo bene e tutto va secondo programma: l’esito del controllo di oggi a Lione

Sono tante le tematiche in casa Milan in questi giorni. La squadra di Pioli è protagonista sul campo con un ottimo avvio in campionato, mentre sul mercato la società continua a lavorare. Inoltre ci sono novità anche per quanto riguarda l’infermeria.

I rossoneri cercano altri tre punti al Mapei con il Sassuolo per arrivare a quota 10 punti, mentre Maldini e Massara continuano a muoversi sul mercato per chiudere anche il centrocampista. Intanto però sono arrivate due notizie non buone in vista del match di domani contro i neroverdi, perché non fanno parte dei convocati né Ante Rebic né Divock Origi. Entrambi non saranno presenti per problemi fisici.

Il croato ha accusato un problema alla schiena, mentre l’ex Liverpool è alle prese con una lieve infiammazione e il suo esordio in maglia rossonera è pertanto rimandato. Arriva per una buona notizia per quanto riguarda un altro attaccante del Diavolo, ovvero Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è ancora alle prese con il percorso di riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio sinistro, ma il recupero procede bene.

Ibra infatti è stato visitato oggi a Lione Dottor Bertrand Sonnery Cottet. Il controllo, che arriva a tre mesi dall’intervento chirurgico, è andato bene. L’attaccante proseguirà quindi nel suo percorso riabilitativo, proprio come da programma. Rimane sempre difficile però stabilire una data precisa per il suo rientro in campo.