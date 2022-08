La Primavera di Abate vince e convince: ancora un’azione spettacolare – VIDEO

Il Milan Primavera stamattina ha affrontato il Cesena in un match di campionato: vittoria e azioni interessanti per la squadra di Abate.

Ignazio Abate ha avuto un debutto non esaltante sulla panchina del Milan Primavera, avendo perso le prime due partite di campionato. Ma la terza contro il Cesena lo ha visto finalmente vincente.

La formazione rossonera ha affrontato i ragazzi di Giovanni Ceccarelli al centro sportivo Vismara e si è imposta con il risultato finale di 5-1. Vantaggio immediato con autogol di Elefante dopo un palo colpito da Omoregbe. Al 29′ raddoppio firmato El Hilali, ma al 39′ il Cesena accorcia con un calcio di rigore realizzato da Bernardi. A inizio ripresa tris di El Hilali, poi Marshage di testa ha segnato la rete del poker. All’81’ è stato Longhi a iscriversi nella lista dei marcatori del match.

Al Milan Primavera serviva questa vittoria ed è arrivata anche esprimendo un buon gioco. Abate ci tiene a far giocare bene la sua squadra e oggi ha avuto delle buone risposte. Ci sono state diverse azioni interessanti nel corso della partita. La prestazione odierna deve essere un punto di partenza importante per il futuro.

Nella prossima giornata del campionato Primavera 1 il Milan affronterà la Fiorentina, una rivale molto forte. Si tratterà di un test di maturità per i rossoneri, che torneranno in campo venerdì 2 settembre alle ore 17 in Toscana.