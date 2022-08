Rigori parati da Maignan: i numeri del portiere del Milan

Altro miracolo di Mike Maignan in Sassuolo-Milan! Il portierone del rossonero si è superato sul rigore di Berardi. Scopriamo quanti ne ha parati in carriera…

Mike Maignan continua a stupire la critica sportiva e i tanti appassionati di calcio! Dopo la stagione passata da super protagonista, sta continuando a dimostrare di essere uno dei portieri più forti al mondo! Ha cominciato il nuovo campionato subendo tre gol e registrando un cleen shit, ma nella gara di oggi contro il Sassuolo si è davvero superato.

Il portierone francese ha evitato il vantaggio neroverde effettuando una parata assurda sul rigore calciato da Domenico Berardi, uno che dai calci piazzati può essere considerato un fuoriclasse. Ebbene, dopo il fallo di Saelemaekers in area rossonera, l’esterno del Sassuolo ha calciato un bolide sulla sinistra di Maignan. In maniera stupefacente l’estremo difensore del Milan si è lanciato come una tigre sulla palla riuscendo a toglierla dalla porta.

Che portiere Magic Mike! Bravo nella presa, nell’impostare con i piedi ed è anche un gran pararigori! Scopriamo insieme quanti penalty ha evitato nella sua carriera da professionista.

Maignan è anche un pararigori!

Sino ad oggi Mike Maignan ha parato ben dodici rigori. Soltanto dieci con il Lille nel periodo tra il 2015 e il 2021. Un bottino niente male per il portiere francese. Da quando è arrivato in rossonero sono stati invece due i penalty parati in poco più di una stagione considerando anche il periodo di infortunio prolungato. Uno, indimenticabile, lo scorso anno in Champions League.

Liverpool-Milan, davanti Mike aveva un top player come Mohamed Salah, ma è riuscito ad ipnotizzarlo schermando come un gatto il suo tiro in porta. Il secondo proprio oggi in Sassuolo-Milan. Una parata magica, da vedere e rivedere senza mai stancarsi! Maignan è un gioiello raro e prezioso per la squadra di Stefano Pioli. Affidabilità, talento e sicurezza al servizio!