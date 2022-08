Fumata bianca vicina: colpo Milan all’ultimo respiro

Da Sky Sport una notizia importante sul calciomercato in entrata del Milan: l’arrivo di un nuovo rinforzo sembra veramente a un passo.

Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono regalare a Stefano Pioli un ultimo innesto, ovvero un centrocampista. Sfumate o abbandonate un po’ di piste, negli ultimi giorni è diventato Aster Vranckx l’obiettivo primario.

La trattativa con il Wolfsburg è partita e c’è la concreta possibilità che si concluda con esito positivo. Il Milan può prenderlo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, in questo modo l’impatto a bilancio sarebbe limitato. Tale formula di trasferimento è la preferita, anche perché il budget per il mercato è decisamente ridotto in questo momento.

Dalla Germania hanno aperto a questo tipo di soluzione, i club stanno trattando sulle cifre. Chiaramente quello rossonera cerca di limare il più possibile la spesa, mentre il Wolfsburg vuole assicurarsi un potenziale buon incasso nel caso in cui l’opzione di acquisto venisse esercitata nel 2023.

Calciomercato Milan, si avvicina Aster Vranckx: le ultime news

Stando a quanto rivelato da Sky Sport, nelle ultime ore Milan e Wolfsburg si sono avvicinati molto all’accordo. La distanza tra domanda e offerta si è ridotta. Il club rossonero è vicino più che mai all’ingaggio di Vranckx, la fumata bianca può arrivare a breve. Si lavora per chiudere questa operazione prima possibile.

Domani si chiude la finestra estiva del calciomercato, pertanto Maldini e Massara devono fare in fretta. Trapela ottimismo sull’arrivo a Milano dell’ex talento del Mechelen, pagato circa 8 milioni di euro dal Wolfsburg nel 2021. Ora tra prestito oneroso e diritto di riscatto il Diavolo potrebbe finire per spendere oltre 10 milioni.