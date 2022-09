Milan, la lista per la Champions League: i 23 scelti, sei gli esclusi

Il Milan ha diramato la lista UEFA con i calciatori convocabili per le sfide del Girone contro Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria

Alla stregua di tutti gli altri club qualificati alla fase a gironi di Champions League, il Milan ha diramato la lista dei 23 calciatori schierabili nelle 6 partite del Gruppo E.

Di seguito le scelte del club rossonero in ordine di numerazione

2. Davide Calabria

4. Ismael Bennacer

5. Fode Ballo Touré

8. Sandro Tonali

9. Olivier Giroud

10. Brahim Diaz

12. Ante Rebic

16. Mike Maignan

17. Rafael Leao

19. Theo Hernandez

20. Pierre Kalulu

21. Sergino Dest

23. Fikayo Tomori

24. Simon Kjaer

25. Alessandro Florenzi

27. Divock Origi

30. Junior Messias

32. Tommaso Pobega

33. Rade Krunic

46. Matteo Gabbia

56. Alexis Saelemaekers

83. Antonio Mirante

90. Charles De Ketelaere

Sono stati esclusi dalla lista i tre nuovi acquisti Adli, Vranckx e Thiaw oltre a Tatarusanu, all’infortunato Ibrahimovic e a Bakayoko. Quest’ultimo ha deciso di restare in rossonero e non rescindere il contratto e trovare un’altra squadra.

Nella compilazione della lista dei 23, il Milan ha dovuto seguire i consueti criteri regolamentari che impongono la presenza di almeno 4 calciatori formati nel club (Calabria, Gabbia, Pobega), di almeno 4 componenti di formazione italiana e di massimo 17 giocatori non formati in squadre appartenenti alla federazione del club.

Milan, il calendario di Champions League

Il Milan esordirà in Champions League, martedì 6 settembre contro il Salisburgo in trasferta. La settimana seguente, mercoledì 14 settembre, esordio nella competizione a San Siro con la Dinamo Zagabria. Dopo la pausa per le Nazionali, la Champions League riprenderà a inizio ottobre con la doppia sfida del 5 (in trasferta) e dell’11 ottobre contro il Chelsea. Due settimane dopo, il 25 ottobre, il Milan sarà impegnato al Maksimir di Zagabria contro la Dinamo prima della chiusura, fissata il 2 novembre, con il Salisburgo in casa.

Lo aveva anticipato Pioli nella conferenza stampa pre Derby che la compilazione della lista Uefa per la Champions League avrebbe comportato scelte dolorose. Tra tutti spicca quella di Adli. Arrivato in estate dopo l’anno di prestito al Bordeaux, l’algerino è stato uno dei migliori nelle amichevoli precampionato. Poco spazio, finora, in Serie A con due spezzoni di partite con Bologna e Sassuolo. Un’esclusione la sua che sta animando un vivace dibattito sui social tra i tifosi rossoneri.