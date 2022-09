Il Milan può sognare: è appena successo qualcosa di incredibile

Gli inglesi subito ko nella prima partita del girone. La Dinamo Zagabria vince in casa e si prende la testa della classifica

Il girone di Champions League del Milan, ovvero il gruppo E, ha già vissuto un colpo di scena inaspettato nella prima partita, che si è giocata nel tardo pomeriggio.

Alle 18 infatti è andata in scena Dinamo Zagabria-Chelsea, con i Blues che sono caduti in Croazia per 1-0. Per i padroni di casa ha deciso un gol di Mislav Orsic al minuto 13. Un risultato davvero sorprendente con i campioni del 2021 che sono partiti malissimo e ora avranno bisogno di rifarsi il prima possibile per aggiustare una classifica che si farà in sole sei partite.

La vittoria della Dinamo apre a nuovi scenari per i rossoneri, che a questo punto possono sperare con concretezza nel primo posto del girone, che ovviamente farebbe molta differenza rispetto al secondo, perché permetterebbe di pescare la seconda di un altro girone e non la prima. Sulla carta infatti il Diavolo i londinesi sono favoriti per vincere per il raggruppamento e questo ko della squadra di Tuchel può cambiare un po’ i piani.

Detto questo, ovviamente, il destino del Milan è solo nelle mani della formazione di Pioli che oggi deve intanto provare ad ottenere i tre punti sul campo del Salisburgo. Non sarà facile però perché il club della Red Bull è un avversario molto ostico. Nella prossima giornata, in programma il 14 settembre, sarà il Milan ad ospitare la Dinamo Zagabria, mentre il Chelsea affronterà a Stamford Bridge il Salisburgo.