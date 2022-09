Salisburgo-Milan in diretta, il risultato in tempo reale: gol di Okafor

Diretta live Saslisburgo-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della prima giornata della fase a gironi della Champions League 2022-2023.

Debutto in Champions League per il Milan questa sera. Alle ore 21:00 la squadra di Stefano Pioli è impegnata nel primo match della fase a gironi della competizione europea contro il Salisburgo, in Austria. Una sfida che nasconde diverse insidie e che non va sottovalutata, anche se l’avversario è alla portata e il Milan può portarla a casa. Sarà fondamentale prova a cominciare con il piede giusto e con una vittoria.

Salisburgo-Milan: formazioni ufficiali e tabellino

Salisburgo (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Solet, Wober, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjaergaard; Kameri; Fernando, Okafor

All. Jaissle

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Salemeaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

All. Pioli

Arbitro: Jovanovic