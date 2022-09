Kessie, gol in Champions League: è il primo con il Barcellona – VIDEO

Nella gara di Champions League tra Barcellona e Viktoria Plzen arriva la prima rete di Frank Kessie. Ecco il video

Dopo averlo corteggiato per lungo tempo, in estate il Barcellona ha ufficializzato l’acquisto di Franck Kessie: l’ivoriano, dopo la scadenza del contratto con il Milan (il 30 giugno), ha lasciato Milano dopo cinque stagioni, 174 presenze e 35 gol in campionato.

L’avventura non è iniziata nel migliore dei modi. Kessie non è stato finora la prima scelta del reparto di centrocampo. Xavi infatti ha quasi sempre preferito altri giocatori come Pedro, Gavi e De Jong e Busquets.

Kessie: il gol all’esordio in Champions con la maglia del Barcellona

Sono stati solo 37 i minuti disputati dal centrocampista finora con il Barcellona, spalmati in tre presenze nelle prime cinque partite della Liga spagnola. Di certo non il minutaggio che l’ivoriano si aspettava. L’ex Milan è sempre partito dalla panchina, giocando solamente 37 minuti sui 360 giocati.

Tuttavia, per Frank Kessie questa sera è arrivata la rivalsa: in campo dal primo minuto, nella gara di Champions League tra Barcellona e Viktoria Plzen, ha siglato dopo appena 13 minuti il suo primo gol con la maglia del club catalano.

La rete arriva da un calcio d’angolo: il corner viene battuto nei pressi di Jules Kounde che di testa la devia verso l’ivoriano. A quel punto, Kessie ne approfitta e la insacca di testa alle spalle del portiere, mandando in vantaggio gli spagnoli.