Ritorno di fiamma: Milan, arriva a gennaio a prezzo di saldo

Fonti inglesi fanno sapere che il Milan sta pensando di mettere a segno il colpaccio a gennaio! Un modo per battere la concorrenza…

Il calciomercato è sempre dietro l’angolo! Nonostante sia terminata da una settimana la sessione estiva di compravendite, non si placano le discussioni sui possibili futuri trasferimenti. Il Milan ha chiuso agosto con quattro acquisti, di cui uno inaspettato e molto ambizioso.

Charles De Ketelaere, Malick Thiaw, Aster Vranckx e Sergino Dest sono i nuovi rossoneri acquistati nel mercato estivo. Il belga e l’americano li abbiamo già visti all’opera, con Dest che ha proprio debuttato ieri sera in Champions League contro il Salisburgo. Per Thiaw e Vranckx la sensazione è che bisognerà aspettare ancora qualche tempo.

Entrambi esclusi dalla lista Champions, si spera possano trovare lo spazio sperato in Serie A e Coppa Italia. Al momento, in difesa, la squadra di Stefano Pioli sembra non avere particolari criticità. Al contrario del reparto di centrocampo, con Tonali e Bennacer che avrebbero tanto bisogno di rifiatare. Non si può pretendere di spremere così due giocatori e che questi facciano sempre la gran prestazione.

C’è bisogno di ricambi a centrocampo. Pobega, pian piano, sta dimostrando qualcosa di buono. Adesso attendiamo solo di vedere anche Vranckx all’opera. Arrivato dal Wolfsburg in prestito, dovrebbe essere lui il sostituto di Franck Kessie. Anche se in Inghilterra pronosticano già un altro colpo per la mediana del Milan a gennaio.

Milan, è lui il sostituto di Kessie: arriva dalla Premier League

Pare che ci sia un ritorno di fiamma in casa Milan per Douglas Luiz dell’Aston Villa. Il brasiliano è stato seguito con convinzione da Maldini e Massara nel corso dell’estate, salvo i Villains rifiutare qualsiasi assalto. Ma Luiz è ad un anno dalla scadenza del suo contratto con gli inglesi e non ha affatto intenzione di rinnovare. A riportarlo è il Sun, che sottolinea come sul giocatore, oltre al Milan, sia fortissimo l’Arsenal.

I Gunners hanno l’intenzione di strappare il pre accordo al brasiliano dopo gennaio, e aggiudicarselo a giugno a costo zero. Attenzione, però, perchè la medesima fonte parla di un Milan intenzionato a battere ogni concorrenza prelevando il centrocampista Luiz già a gennaio. Un piccolo esborso di denaro e il giocatore potrà volare Milano! Insomma, l’Aston Villa non vorrà di certo perderlo a parametro zero.

Secondo il Sun è questa la strategia ideata da Maldini e Massara per portare a Stefano Pioli un mediano di assoluta qualità e che possa essere davvero all’altezza di sostituire Franck Kessie. Douglas Luiz sembra avere al momento la preferenza di trasferirsi in un big di Premier League, ma l’ipotesi Milan lo alletta parecchio.

Ovviamente, il club rossonero e la sua dirigenza vorranno prima testare e capire le vere potenzialità di Vranckx. Come già successo, il giovane belga potrebbe in poco tempo affermarsi nelle gerarchie di Pioli e far cambiare idea a Maldini e Massara.