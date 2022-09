Rischia la squalifica: può saltare Milan-Napoli

In vista del prossimo big match fra i rossoneri e i partenopei prima della pausa, la sua assenza può essere pesante

Stasera il Milan scende in campo per la sesta giornata di campionato e lo farà sul campo della Sampdoria. I rossoneri cercano la prima vittoria stagionale in trasferta e faranno di tutto per ottenerla.

Dopo la sfida contro i blucerchiati ci sarà la Champions e nel prossimo week end è in programma il big match contro il Napoli di Luciano Spalletti. Una sfida di alta classifica che darà responsi importanti, proprio prima della pausa per le nazionali. Parliamo di un match molto importante per il Diavolo perché i partenopei oggi hanno vinto in casa contro lo Spezia e sono saliti momentaneamente in testa,

Una vittoria sofferta per la squadra azzurra, che ha trionfato solo in extremis grazie alla rete di Giacomo Raspadori. Nel concitato finale della partita è arrivato anche un cartellino rosso, o meglio due. L’arbitro Santoro lo ha tirato fuori all’indirizzo di un componente dello staff dello Spezia e successivamente anche vero Luciano Spalletti.

L’allenatore ha spiegato dopo in conferenza stampa: “L’arbitro ha dovuto buttarmi fuori perché ho protestato diverse volte per l’insistenza dei falli della squadra avversaria. Poi loro hanno protestato per minuti di recupero e ho risposto, per cui sono stato espulso”. Il rosso quindi gli impedirà di sedere in panchina a San Siro nella sfida contro il Milan. Si tratta di una perdita importante per il Napoli, che non avrà in campo il suo condottiero, grande protagonista fino ad ora dei grandi risultati della sua squadra.