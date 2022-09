Samp-Milan, Vranckx si presenta così: la prima giocata del belga – VIDEO

Il centrocampista ex Wolfsburg ieri ha debuttato con la maglia rossonera a Marassi: la sua prima giocata è pregevole e concreta

Ieri sera il Milan ha vinto a Marassi battendo la Sampdoria per 1-2 e ha portato a casa il primo successo stagionale in trasferta. Un match sofferto fino all’ultimo ma che ha messo in evidenza, ancora una volta, il carattere della squadra di Pioli.

I rossoneri avevano messo subito in discesa la sfida con la rete di Junior Messias dopo pochi minuti. La Samp però ha subito reagito e ha fatto capire al Diavolo che non sarebbe stata un passeggiata. Nella ripresa tutto si riapre con l’espulsione di Rafa Leao prima il pareggio di Filip Djuricic subito dopo. Il Milan in dieci però non ha rallentato ed è tornato a cercare il vantaggio, raggiunto grazie al rigore di Olivier Giroud.

Nei minuti finali Pioli ha chiamato dalla panchina Aster Vranckx per gestire il vantaggio, concedendogli il debutto in maglia rossonera nel finale di una sfida molto tesa. Ciò a dimostrazione di quanto il tecnico rossonero si fidi già di lui. Il belga ex Wolfsburg ha fatto il suo ingresso al posto di Tommaso Pogeba al minuto 78′ e si è fatto trovare pronto, aiutando la squadra a portare a casa i tre punti.

La sua prima giocata con la maglia rossonera è pregevole e dà già l’idea della sua qualità nel possesso palla e nella gestione tattica delle situazioni. Il centrocampista riceve una palla difficile di spalle, si gira eludendo l’intervento di due avversari in pressione e gioca in verticale con precisione verso Giroud.

Un buon inizio quindi anche per Vranckx, che a fine match ha commentato così sul proprio profilo Instagram: “Fantastica sensazione fare il mio debutto per il Milan oggi”. Pioli ha a disposizione un altro elemento su cui puntare in mezzo al campo per le rotazioni e questa è un’ottima notizia.