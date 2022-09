Vale già 60 milioni: Milan, è un capolavoro

Tuttosport fa una dettagliato approfondimento su Mike Maignan. Secondo il quotidiano sportivo è quadruplicato il valore del portiere francese…

Il Milan nel 2021 si è aggiudicato uno dei portieri più forti al mondo! Eppure quando Mike Maignan è sbarcato a Milanello nessuno conosceva le sue incredibili qualità, e nessuno si aspettava un’incidenza così netta e positiva. Acquistato dal Lille per poco più di 14 milioni di euro, Magic Mike è oggi considerato un gioiello raro.

Arrivato al Milan, ha dovuto sopportare quel fastidioso paragone con Gianluigi Donnarumma. Ed effettivamente all’inizio non si faceva altro che affermare di come il Milan senza il portiere di Castellammare di Stabia partiva già con 10 punti in meno in classifica. A pensarci oggi a tali considerazioni viene fortemente da ridere! Maignan ha fatto ricredere tutti nel giro di poche settimane. Immediato il suo impatto in squadra, in campo e nello spogliatoio.

L’”aquila” francese (dato che si paragona sempre al rapace) ha conquistato tutti, mostrando qualità fuori dal normale. Oggi, Mike è il portiere regista per eccellenza. Si è fatto subito notare per le notevoli doti di passaggio. Famosissimo l’assist a Leao di 70 metri! Ma Maignan è molto di più. È uno che da sicurezza ai compagni, che incute timore all’avversario, che aiuta in tutti i modi la squadra e che ama follemente la sua tifoseria. Eppure, è “solo” un portiere!

Tuttosport nella sua edizione odierna ha fatto un ottimo approfondimento sul francese, spiegando quanto sia cresciuto il suo valore di mercato.

Maignan, la miniera d’oro del Milan

Come accennato, Mike è arrivato in rossonero per meno di 15 milioni di euro. Quello che ha fatto vedere in un anno e mezzo al Milan è però già storia. Parate su azione, su rigore, uscite clamorose e passaggi deliziosi ai compagni. Quanto vale oggi Magic Mike? Secondo Tuttosport, il valore del portiere ex Lille si è praticamente quadruplicato.

È lui il miglior acquisto dell’era Maldini e Massara al Milan! Oggi, Maignan ha un costo di mercato pari a 60 milioni di euro! E se pensiamo che ci sono portieri che sono stati comprati per cifre superiori, e che non hanno reso al meglio, fa ancora più onore! Oltre alle doti fisiche e tecniche, Mike si è sempre contraddistinto per l’enorme attaccamento mostrato sin da subito al Milan e ai tifosi. Valori che nel calcio di oggi è difficile ritrovare!

Fuori dal mercato del calcio, Mike Maignan non ha un prezzo! Il suo valore è illimitato e si spera possa conquistare grandi traguardi al Milan e per il Milan!