Gol assurdo di Haaland, sembra Ibrahimovic – VIDEO

Haaland fenomenale nella partita di Champions League tra Manchester City e Borussia Dortmund: ha fatto un gol alla Ibrahimovic.

C’era grande attesa di vedere Erling Haaland sfidare da avversario il Borussia Dortmund, squadra nella quale aveva militato prima del trasferimento al Manchester City. Non doveva farsi tradire dall’emozione, che sicuramente sarà maggiore quando ci sarà il match in Germania al Signal Iduna Park.

La formazione di Edin Terzic era passata in vantaggio all’Etihad con Jude Bellingham al 56′, però i ragazzi di Pep Guardiola hanno reagito. All’80’ è John Stones con una botta di destro dalla distanza a pareggiare, poi all’84’ ci ha pensato proprio Haaland a segnare un bellissimo gol in acrobazia su cross in trivela di Joao Cancelo.

I tifosi del Manchester City in visibilio per la prodezza del bomber norvegese, che ha iniziato alla grande la sua avventura con la squadra di Guardiola. La sua rete ha ricordato alcune delle giocate fatte da Zlatan Ibrahimovic in passato. L’attaccante del Milan, appassionato di taekwondo, si è reso più volte protagonista di alcuni colpi simili.

Haaland si conferma uno dei centravanti più forti del mondo. Si è ben integrato nel Manchester City e sta segnando a raffica. Potrebbe essere la carta che serve a Guardiola per puntare a vincere finalmente la Champions, obiettivo sempre sfuggito finora nonostante grandi investimenti.

