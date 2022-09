Milan, tifosi contro Mancini: ancora out dai convocati

La Nazionale Italiana ha diramato la lista dei convocati di Mancini per gli impegni di Nations League. Presenti due rossoneri!

Dopo questo weekend di campionato arriva la prima pausa per gli impegni delle Nazionali. C’è la Nations League da disputare. L’Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare le gare contro Inghilterra (23 settembre) e Ungheria (26 settembre), provando ad ottenere il primato del girone 3 della League A. L’obiettivo è quello di accedere alla fase finale.

Al momento gli azzurri occupano il terzo posto con 5 punti dopo le prime quattro partite, preceduti da Ungheria (7) e Germania (6). Ultima l’Inghilterra a quota 2 punti. Ebbene, Roberto Mancini ha scelto i suoi 29 fedelissimi per le gare di fine settembre. Presenti due rossoneri. Sandro Tonali e Tommaso Pobega. Un’ottima notizia per il Milan, soddisfatto della fiducia che il CT ripone nei suoi due centrocampisti.

Nota dolente invece per Davide Calabria, che nonostante le ottime prestazioni nella passata stagione e nell’inizio dell’attuale continua a non ricevere la chiamata di Mancini. Al suo posto il novellino Pasquale Mazzocchi, primo calciatore della storia della Salernitana ad essere chiamato in Nazionale. In realtà, il neo azzurro gioca nella fascia di sinistra, è quindi probabile che sia Toloi a fare il vice di Di Lorenzo.

Le mancate convocazioni di Calabria continuano a far discutere. I tifosi rossoneri provano adesso una certa frustrazione nei confronti di Mancini. È innegabile come Davide sia uno dei terzini italiani più forti della Serie A. Non soltanto perché gioca nel Milan campione d’Italia, ma perchè con le prestazioni e i fatti sul campo ha dimostrato di meritare uno spazio importante. Purtroppo, nulla da fare! Il CT azzurro continua a preferirgli altri giocatori.