Milan-Napoli, Pioli: “La spinta del pubblico ci aiuterà. Saelemaekers può giocare a sinistra”

Le parole di mister Stefano Pioli nella conferenza stampa che anticipa il big match di domani sera tra i rossoneri e gli azzurri.

Domani sera Milan e Napoli si sfideranno a San Siro nel posticipo della 7.a giornata di Serie A. Una sorta di scontro al vertice tra duellanti al titolo.

I rossoneri e gli azzurri sono appaiati in testa alla classifica (assieme all’Atalanta) a quota 14 punti, avendo dimostrato di essere tra le formazioni più brillanti e ben organizzate del campionato.

Oggi Stefano Pioli, come di consueto, risponderà in conferenza stampa alle domande dei cronisti, anticipando i temi di Milan-Napoli. Appuntamento alle ore 13:30: seguite il live con noi.

Le parole di Pioli in vista di Milan-Napoli

Si parte dall’appoggio del pubblico milanista: “La carica dei tifosi è al massimo livello. Da loro noi siamo prendendo energie, è ciò che ci serve per giocare il nostro calcio. Giocare in casa è un vantaggio da sfruttare”.

Sul tipo di partita di domani e sul modulo: “Mi aspetto una partita difficile, contro un avversario che ha tecnica, organizzazione e ben allenata. Noi abbiamo le nostre qualità, non conta chi mancherà domani, conterà il gioco e lo spirito, vedremo. Saelemaekers può giocare a sinistra dando ampiezza e rientrando”.

La non convocazione di Calabria in Nazionale: “Sono contento di allenare una persona e un giocatore affidabile come Davide. Tutto qui”.

Le energie del Milan per domani sera: “Conterà tanto l’intensità. Abbiamo assenze ma ho 25 giocatori a disposizione, tutti volenterosi. Siamo in ordine. Ma come sale il livello degli avversari devi far salire tutto. Dopo una partita di Champions serve continuare con intensità. Abbiamo gli stessi punti, siamo squadre che fanno la partita, giocata su giocata, tanti duelli”.

-in aggiornamento-