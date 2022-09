Calabria, il sorriso dopo la delusione: “È tra i migliori al mondo”

Le parole dell’ex milanista su Davide Calabria sono un apprezzamento importante. In particolare con un occhio alla mancata convocazione.

Stasera Milan e Napoli si sfideranno per un big match di valore assoluto. Siamo soltanto alla settima giornata, ma le due formazioni sono appaiate in testa alla classifica e stanno dimostrando di essere tra le più brillanti del torneo.

Un match da non perdere, che è stato commentato sulla Gazzetta dello Sport da un ex bandiera milanista come Alessandro Costacurta. L’ex difensore ha giocato numerosissime partite in carriera di alto livello.

Costacurta, che contro il Napoli si è giocato anche lo Scudetto a fine anni ’80 contro gente del calibro di Maradona o Careca, ha parlato proprio dei duelli decisivi che determineranno l’incontro.

Costacurta esalta Calabria: frecciata al c.t. Mancini?

Uno dei duelli che potranno incidere su Milan-Napoli si terrà sulla corsia destra difensiva dei rossoneri. Ovvero dove Davide Calabria, capitano rossonero, dovrà arginare la vera sorpresa del campionato.

Khvicha Kvaratskhelia, il talento georgiano che sta trascinando il Napoli con prestazioni di alto livello e gol bellissimi. Il 21enne di Tbilisi ha segnato già 4 reti in 6 giornate di Serie A e stupito tutti anche in Champions League con un paio di prove enormi.

Questo il commento di Costacurta proprio sulla sfida tra i due calciatori appena citati: “Kvaratskhelia è un ragazzo con grandissime qualità, già decisivo: per essere un ventunenne appena arrivato in Serie A, mi sembra già ben strutturato mentalmente. Sono curioso di vederlo contro Calabria, che ritengo un difensore di livello internazionale: negli uno contro uno Davide è tra i migliori al mondo”.

Dunque si prospetta una sfida importante. Le parole di Costacurta su Calabria sono anche un richiamo alla scelta di Roberto Mancini, il c.t. della Nazionale italiana. Ha fatto discutere nelle ultime ore la decisione del tecnico azzurro di non convocare il numero 2 del Milan per le prossime partite di Nations League, preferendogli elementi come il debuttante Mazzocchi o gli oriundi Luiz Felipe e Toloi.

L’ex stella del Milan degli anni ’90 ha definito Calabria tra i migliori terzini al mondo nella fase difensiva e nel vincere gli uno-contro-uno. Tali affermazioni enfatizzano lo stupore per la mancata convocazione in Nazionale, in un periodo storico molto complicato per la squadra azzurra dopo l’esclusione dai Mondiali di Qatar 2022.