Massara: “Milan competitivo, così abbiamo scelto gli acquisti”

Massara è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Milan-Napoli per fare il punto sulla squadra rossonera.

Stasera a San Siro si gioca il big match Milan-Napoli, chi vince sarà in testa alla classifica assieme all’Atalanta. I rossoneri non vincono da tanti anni in casa contro i campani e voglio spezzare anche questo tabù.

Frederic Massara ha parlato a DAZN prima dell’inizio della partita e ha parlato del mercato delle due squadre: “Il Napoli ha operato molto bene, noi siamo soddisfatti. Abbiamo cercato di stabilizzare una competitività ai messimi livelli e siamo convinti di avere una squadra competitiva. Siamo contenti“.

Il direttore sportivo del Milan spiega come vengono scelti i rinforzi rossoneri: “Le caratteristiche del calcio in questo periodo stanno andando sempre di più verso una velocità e una tecnica di alto livello. Gli spazi sono pochi e c’è sempre meno tempo per giocare la palla, chi ha forza nelle gambe riesce a fare la differenza. Qui comunque c’è un grande lavoro del mister, che riesce a valorizzare i ragazzi e abbiamo visto che c’è stata una grande crescita di tutti“.

Si parla poi dell’assenza di Rafael Leao e dell’utilizzo di Rade Krunic come sostituto: “Leao è un giocatore con caratteristiche offensive, invece Krunic darà più equilibrio e una capacità tattica di leggere alcune situazioni difficili. Perdiamo un po’ velocità, però abbiamo maggiore equilibrio con un giocatore prezioso il cui recupero sarà utile per la squadra“.

Milan e Napoli hanno qualcosa in più per la corsa Scudetto? Risponde così: “Lo dirà il tempo, non so se questa sia una sfida Scudetto ma questa è una grande partita. Ci aspettiamo tanto, ci sono due squadre forti in campo e i punti pesano molto. Lo Scudetto è lontano, però questa è una prova difficile che le due squadre dovranno affrontare“.