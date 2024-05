Milan, altra plusvalenza in arrivo: lo vogliono in Serie A

Possibile questa cessione onerosa da parte del Milan, che andrebbe ad attuare una plusvalenza importante sia per le casse che per il mercato in entrata.

Uno dei modi assunti dalla proprietà RedBird Capital per migliorare la rosa complessiva del Milan è quello di sacrificare alcuni calciatori in uscita, così da effettuare plusvalenze e guadagnare ricavi importanti, da poter poi reinvestire in maniera mirata sui nuovi rinforzi.

Una strategia già attuata lo scorso anno, quando Sandro Tonali è stato ceduto a sorpresa al Newcastle, per circa 70 milioni di euro. Una somma che i dirigenti milanisti hanno completamente reinvestito su nuovi acquisti. Le carte del bilancio Milan attuale confermano il tutto: saldo in attivo per il club, al netto delle plusvalenze che dunque potranno essere utili soprattutto sul mercato in entrata.

Quest’anno c’è chi punterebbe un euro sulla partenza di un altro big, a scelta tra Maignan, Theo Hernandez e Leao, per generare un’altra super plusvalenza con cui effettuare un mercato intelligente. Ma non sono soltanto i top della rosa a poter garantire introiti durante l’estate.

Tutti pazzi per il giovane bomber del Milan

Infatti, come ricordato da Nicolò Schira sul suo account X, il Milan potrebbe cedere un altro giovane di sua proprietà con cui attuare un’ottima plusvalenza, utile per le casse rossonere. Parliamo di Marco Nasti, il baby bomber cresciuto nel settore giovanile di Milanello e messosi in mostra in Serie B.

Attualmente è in prestito al Bari, dove ha avuto difficoltà per colpa della stagione negativa della squadra pugliese, a rischio retrocessione in C. Ma le qualità del classe 2003 sono sotto gli occhi di tutti, come già dimostrato ai tempi del prestito a Cosenza. Le sei reti stagionali sono comunque un buon bottino, visti i netti problemi del club barese.

Per questo motivo diverse squadre di Serie A sono pronte a farsi sotto per ottenere il cartellino di Nasti in vista della prossima stagione. Il Milan non lo cede più a titolo temporaneo, bensì attende proposte concrete per il ventenne nativo di Pavia. Possibile che più di un club della massima serie, di media-bassa classifica, possa mettersi in moto già nelle prossime settimane.

Nasti viene valutato dal Milan almeno 5-6 milioni di euro. La sua cessione, unita a quella di altri calciatori attualmente in prestito come De Ketelaere, Saelemaekers, Maldini, Colombo e Origi, potrebbe portare nelle casse rossonere un tesoretto importante per poter fare mercato in entrata.