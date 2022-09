Infortunio Theo Hernandez, le ultime: cosa filtra da Milanello

Il Corriere dello Sport fornisce gli ultimi importanti aggiornamenti sulle condizioni di Theo Hernandez. L’infortunio del francese ha destato molta preoccupazione!

La sconfitta contro il Napoli ha lasciato così tanta amarezza! Il Milan si è portato a casa l’ottima prestazione, un fatto sì positivo ma che come dice Pioli non può e non deve lasciare alcuna soddisfazione. C’è il rischio, però, che la disfatta contro gli azzurri lasci qualche strascico di troppo in casa Milan. Non soltanto nell’umore, ma anche e soprattutto nelle condizioni fisiche di alcuni suoi giocatori.

Dal match sono infatti usciti acciaccati Davide Calabria, Sandro Tonali e Theo Hernandez. Per i primi due si è trattato di un affaticamento muscolare. Per il terzino, non convocato in Nazionale, si effettueranno gli accertamenti del caso al rientro dalla sosta. Tonali, invece, data la lieve entità dell’infortunio rimarrà a Coverciano dove il suo problema verrà valutato giorno dopo giorno.

Differente la situazione di Theo Hernandez. Le condizioni del terzino francese hanno destato qualche preoccupazione in più dato che questo è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Francia. Problema all’adduttore destro per Theo, che si sottoporrà oggi ai controlli strumentali. Il Corriere dello Sport riporta delle novità fondamentali.

Theo Hernandez, sospiro di sollievo?

Se è vero che un giocatore come Rafael Leao è definito imprescindibile per questo Milan, non si può dire diversamente di Theo Hernandez. Il terzino francese è ormai un intoccabile, visto come da molti come il migliore nel suo ruolo. È cresciuto davvero tanto nell’ultima stagione, soprattutto in fase difensiva. E adesso è vicino ad essere quello che viene definito un terzino ‘completo’.

Il Milan non può fare a meno di lui. Dopo la sosta Stefano Pioli ha estremo bisogno del suo treno della fascia sinistra! E pensare di affrontare gli impegni contro squadre come Chelsea e Juventus senza Theo è davvero deprimente. Fodé Ballo-Tourè è l’unico sostituto di ruolo del francese e, con tutto il rispetto, il Milan non può rischiare proprio adesso!

Certo, ci sarebbe Sergino Dest, come dichiarato dallo stesso Pioli, al quale piace molto giocare a sinistra. Ma ribadiamo il concetto del “rischio che non può essere corso”. Per questo, le ultime novità dal Corriere dello Sport fanno ben sperare. Come riporta il quotidiano sportivo, non si dovrebbe trattare di nulla di grave per Theo Hernandez. E per questo da Milanello pare filtri un certo ottimismo sulle sue condizioni. Non ci resta che attendere le prossime ore!