Ufficiale: niente Milan-Juventus per l’attaccante

E’ arrivato il comunicato ufficiale, che non lascia più alcun dubbio: l’attaccante non giocherà Milan-Juventus, in programma l’otto ottobre

Era atteso per il pomeriggio il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo: ora, non ci sono, davvero più dubbi, il calciatore sarà costretto a saltare Milan-Juventus.

Stiamo chiaramente parlando di Angel Di Maria, che domenica è stato espulso per aver rifilato una gomitata a Izzo, durante la sfida dei bianconeri contro il Monza.

Angel Di Maria è stato squalificato per due giornate effettive di gara – recita il comunicato – per avere al 41′ del primo tempo, in reazione ad un fallo subito durante un’azione di giuoco, colpito con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria, senza conseguenze lesive.

Stop confermato

Il calciatore, che fino a questo momento, non ha certo fatto la differenza con la maglia della Juventus, sarà dunque costretto a saltare il match contro il Bologna, di domenica 2 ottobre e poi quello contro il Milan. Di Maria dunque non sarà presente a San Siro, una notizia che era nell’aria. Anzi, nelle ultime ore si erano fatte sempre più insistenti le voci che volevano l’ex Psg fermato per tre giornate. Si temeva, infatti, che l’argentino avesse rivolto frasi offensive all’arbitro dopo l’espulsione.