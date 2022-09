Buffon, la top 5 dei portieri: Donnarumma o Maignan, la scelta fa discutere

Lo storico portiere azzurro Gigi Buffon è stato interpellato sui migliori portieri in circolazione. Non ha avuto dubbi sulle scelte.

Oggi si sta tenendo l’edizione 2022 del Festival dello Sport, nella ormai consueta cornice di Trento. Tra i protagonisti ed interlocutori d’eccezione anche una leggenda del nostro calcio.

Vale a dire Gianluigi Buffon, storico portiere ancora in attività, visto che milita nel Parma. Gigi è l’unico tra i campioni del mondo del 2006 a non aver ancora appeso definitivamente i guantoni al chiodo.

Durante l’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Buffon è stato interpellato sui suoi eredi. Ovvero sui migliori portieri in circolazione a livello internazionale, fra i quali spuntano anche due note conoscenze milaniste.

Meglio Donnarumma o Maignan? Ecco il parere dell’ex capitano azzurro

Una delle rivelazioni date da Buffon durante l’evento ha dunque riguardato proprio i suoi giudizi sugli attuali portieri di alto rango. All’ex capitano della Nazionale è stato chiesto di votare i migliori 5 del ruolo in questo momento storico.

In lista sono entrati, inevitabilmente, sia l’attuale che l’ex titolare dei pali del Milan. Ovvero Mike Maignan e Gianluigi Donnarumma, coloro che in qualche modo si sono passati il testimone in casa rossonera. Noto come il club, dopo l’addio a costo zero di Gigio in direzione Parigi, abbia virato con scaltrezza su Magic Mike.

Secondo Buffon Donnarumma sarebbe, almeno nella sua personale graduatoria, ancora sopra a Maignan. Questa la TOP 5 dei portieri secondo l’ex juventino: in pole Thibaut Courtois, il gigante belga del Real Madrid, seguito al secondo posto proprio da Donnarumma, considerato da molti suo erede designato.

Terzo posto della mini-classifica per l’immortale Manuel Neuer, estremo difensore di Bayern Monaco e Germania. Al quarto posto un numero 1 molto sottovalutato come Jan Oblak dell’Atletico Madrid. Infine l’ultimo posto della ‘top’ è riservato al rossonero Maignan.

Giusto forse da parte di Buffon, in quanto leggenda del calcio italiano, incensare l’attuale titolare della Nazionale Donnarumma. Ma nell’ultimo anno Maignan ha dimostrato in maniera chiara e cristallina di non avere nulla da invidiare all’ex rossonero. Anzi, è considerato il miglior portiere della Serie A e ha anche vinto lo Scudetto alla prima occasione, cosa che a Gigio non era mai capitata.