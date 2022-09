L’offerta è pronta, il Milan non può rifiutare: cessione a gennaio

Offerta in arrivo per il calciatore del Milan, che stavolta sembra pronto a fare le valigie, subito dopo il Mondiale in Qatar.

Il Milan potrebbe tornare seriamente sul mercato a gennaio prossimo, anche lavorando su alcune uscite. Tra i calciatori che sarebbero potuti partire spicca il terzino Fodé Ballo-Touré.

Il calciatore classe ’97 è stato cercato da diversi club europei. Per lui si è spesso parlato di un ritorno in Francia, dove ha già giocato con il Monaco, ma anche di una proposta dalla Turchia.

E proprio i media turchi sembrano convinti: il Galatasaray è sempre forte sulle tracce di Ballo-Touré. Pronta già un’offerta formale da inviare a Milanello in vista del mercato di riparazione.

Nuova offerta del Galatasaray per Ballo-Touré: le cifre

Secondo il quotidiano Fanatik, il Galatasaray sarebbe sempre in contatto con la dirigenza milanista e con l’entourage di Ballo-Touré. L’offerta per il cartellino del terzino senegalese è anche piuttosto allettante.

Più di 5 milioni di euro messi sul piatto dalla società di Istanbul. Vale a dire qualcosa in più rispetto quanto il Milan spese nel 2021 per ingaggiarlo dal Monaco.

Se concreta e reale, la suddetta offerta difficilmente verrebbe rifiutata da Maldini e compagnia. Ballo-Touré, che giocherà titolare a Empoli, non è considerato comunque un elemento di spessore ed il Milan incasserebbe volentieri questa cifra, da reinvestire poi su altri nomi.