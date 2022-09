Leao, magia in allenamento: ha ‘distrutto’ il compagno – VIDEO

Cos’ha fatto Leao in allenamento? L’azione personale del portoghese a Milanello è da brividi! Non ci sono più dubbi sull’estrema qualità di Rafael!

Il Milan sta provando a blindarlo in tutti i modi, perché Rafael Leao è un giocatore unico, di un’incisività e determinazione esagerati. Difficile trovare un talento con queste caratteristiche e doti in giro per l’Europa e per il mondo. Al momento, forse soltanto Kylian Mappe sa cavalcare la fascia sinistra come o meglio di Rafael Leao. Il Milan non vuole perderlo, e sa che senza rinnovo sarà molto difficile difendersi dalla avance di club come Chelsea e Manchester City.

Il gioiello della fascia sinistra sa che è meglio per lui rimanere e crescere al Milan, prendere la squadra per mano e condurla col tempo a importanti traguardi. Ma bisognerà trovare l’accordo sulle condizioni economiche. Maldini e Massara ci proveranno sino all’ultimo a rinnovare il contratto del portoghese, sino a quando sarà possibile rischiare e non andarci di perdita.

Nel frattempo, Rafael non perde l’occasione per continuare a stupire! A Milanello, nell’allenamento odierno, ha fatto furore. Leao si sta preparando insieme ai compagni all’insidiosa trasferta contro l’Empoli che andrà in scena domani, sabato, alle ore 20.45. Nella partitella finale ha, come suo solito, spezzato la fascia sinistra, “distruggendo” il compagno avversario. Una volta al lato della porta, ha battuto il portiere con un mezzo scavetto a girare. Che classe, che talento il Rafael rossonero!