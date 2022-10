Pioli, risolto l’ultimo dubbio: la decisione per Empoli-Milan

Pioli ha sciolto l’ultimo nodo sulla formazione da impiegare in Empoli-Milan: la scelta è stata fatta per l’ultima maglia da titolare.

Stasera il Milan va di scena a Empoli e l’obiettivo è quello di tornare a vincere. C’è da riscattare la bruciante sconfitta subita a San Siro contro il Napoli nell’ultima giornata pre-sosta.

In virtù anche delle assenze, la formazione di Stefano Pioli appare abbastanza scontata. L’unico dubbio del mister riguardava il partner di Fikayo Tomori al centro della difesa. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, la scelta è ricaduta su Pierre Kalulu. Sarà il francese ex Lione a scendere in campo dal primo minuto allo stadio Carlo Castellani.

In panchina Simon Kjaer, che avrebbe perso il ballottaggio. Da non escludere che il danese possa partire titolare nella prossima partita, quella di Champions League contro il Chelsea. La sua esperienza internazionale potrebbe essere importante a Londra.

Per la trasferta in Toscana è anche confermato l’impiego di Fodé Ballo-Touré a sinistra. Sarà l’ex terzino del Monaco a sostituire Theo Hernandez, out per infortunio e che Pioli spera di recuperare almeno per il big match contro la Juventus di sabato prossimo.

EMPOLI-MILAN, PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

(4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Pobega, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Rafael Leao; Giroud.