ML – Infortunio Kjaer, lesione di basso grado: l’esito degli esami

Il difensore danese ha svolto i controlli oggi insieme agli altri infortunati: dovrà stare fuori nelle prossime gare e verrà rivalutato a breve

Il Milan sta passando un momento davvero complicato per quanto riguarda gli infortuni. Nella serata di sabato con il Milan sono arrivati altri problemi e la situazione si è ulteriormente complicata.

Nell trasferta sul campo dell’Empoli si sono fermati in tre stavolta durante i novanta minuti. Oltre agli infortuni di Alexi Saelemaekers e Davide Calabria, problemi anche per Simon Kjaer, che aveva lasciato il campo nella seconda frazione di gioco. Per lui gli esami hanno riscontrato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro.

Il difensore danese tornerà ad essere monitorato fra una settimana circa ma nel frattempo ovviamente salterà i due big match di Champions League e di Serie A contro il Chelsea e la Juventus. Adesso Stefano Pioli si trova a dover affrontare una grande emergenza per queste sfide, soprattutto a livello difensivo. Spostando infatti Kalulu sulla destra, si verrebbe a creare un problema al centro della difesa.