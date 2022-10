Milan, tutto fatto per il rinnovo: tolto dal mercato

Arriva la notizia del rinnovo ormai quasi ufficiale per il calciatore, il quale ora difficilmente potrà essere ceduto sul mercato.

Il mercato invernale è ancora lontano, ma in queste settimane, soprattutto durante la sosta per le Nazionali, si è spesso parlato di futuri colpi e trattative da consumarsi nel 2023.

Il Milan è sicuramente squadra che potrebbe agire per completare la propria rosa, anche se gli obiettivi principali di Paolo Maldini e soci sono i rinnovi contrattuali dei propri gioielli.

Proprio la notizia di un rinnovo, che in qualche modo riguarda il Milan, è giunta poco fa. La Fiorentina ha scelto di blindare un proprio calciatore, finito nel mirino rossonero.

Accordo con il portiere: rinnova con la Fiorentina fino al 2025

Il calciatore in questione è Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina che nelle ultime settimane era stato accostato al Milan. Il numero uno viola sembrava finito nel mirino dei rossoneri.

Si era parlato di Terracciano subito dopo l’infortunio subito in nazionale da Mike Maignan, in particolare per l’esigenza del Milan di trovare un numero 12 importante ed esperto. Nonostante mister Pioli volga la sua fiducia su Tatarusanu.

L’idea Terracciano parte anche dalla scadenza attuale di contratto a giugno prossimo, il che lo renderebbe un ottimo colpo a parametro zero. Ma secondo Tuttomercatoweb.com il portiere ex Empoli sarebbe pronto a rinnovare. La Fiorentina ha messo sul piatto un contratto fino al 2025 da 1 milione netto all’anno.

Il classe ’90 è considerato uno dei portieri ‘di riserva’ più brillanti della Serie A, avendo spesso rubato il posto da titolare ai suoi competitor diretti. Lo scorso anno ha messo in panchina Dragowski, oggi sta tentando lo stesso con Gollini. Il Milan dunque dovrà orientarsi su nuovi futuri numeri 12.