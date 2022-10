Potter ritrova un top player: disponibile per Chelsea-Milan

Il giornalista inglese fornisce cruciali aggiornamenti in merito alla sfida di Champions League tra Chelsea e Milan. Il giocatore ha recuperato dall’infortunio e ci sarà domani sera allo Stamford Bridge!

Tra un giorno il Milan di Pioli tornerà a calcare il palco della Champions League. Stavolta, una sfida dal grandissimo sapore europeo impegnerà i rossoneri, attualmente primi nella classifica del girone. Allo Stamford Bridge andrà in scena Chelsea-Milan, gara d’andata tra le due compagini. Il duello potrà dirci tanto sulle sorti del Gruppo E, e nonostante i tantissimi infortuni Pioli vuole e deve fare il massimo per condurre la sua squadra alla vittoria.

Il Chelsea è sicuramente la rivale più temibile del girone, rispetto a Salisburgo e Dinamo Zagabria. Ma è già stata messa in netta difficoltà sia dagli austriaci che dai croati. Una sconfitta e un pareggio per i blues, che a questo punto vorranno a tutti i costi i 3 punti contro il Milan. Stefano Pioli cercherà di escogitare la migliore formazione possibile, adattando i giocatori a disposizione per sopperire alle svariate assenze.

Intanto, da Londra giunge una notizia fondamentale e non molto positiva per i rossoneri. Graham Potter ha recuperato uno dei suoi migliori elementi dall’infortunio. Domani sera ci sarà, magari partendo dalla panchina, contro il Diavolo.

Chelsea-Milan, un centrocampista in più per Potter

Come riportato da Bobby Vincent, giornalista di Football LDN, oggi N’Golo Kante ha svolto l’intero allenamento in gruppo a Cobham. Ciò significa che è totalmente recuperato e Potter potrà contare anche su di lui nella sfida di domani sera ai rossoneri. Conosciamo tutti le grandissime qualità di un fuoriclasse della metà campo come Kante. Un’arma in più, da contenere e limitare nel caso in cui Potter dovesse schierarlo in campo.

Il mediano francese era fuori dal 14 agosto, seconda giornata di Premier League nella quale aveva riportato un brutto infortunio. Domani sarà pronto al rientro in campo. Kante si aggiunge alla lista dei recuperati insieme a Kai Havertz e Marc Cucurella. Questi ultimi già ieri avevano svolto l’intera seduta di allenamento in gruppo.