ML – Milan-Juve, come sta Messias: le ultime da Milanello

MilanLive.it ha raccolto le ultime novità direttamente da Milanello. Stefano Pioli sorride a metà. Una buona e una cattiva notizia!

Pochi minuti fa vi abbiamo informato dell’ allenamento in gruppo di Theo Hernandez. Il terzino sinistro è tornato ad allenarsi a Milanello insieme ai compagni. Una buonissima notizia in vista del big match di sabato contro la Juventus. Proprio nel giorno del suo compleanno, Theo ha fatto un grande regalo a sè stesso e alla sua squadra.

Sembra dunque rientrato il problema all’adduttore. Non buone notizie invece per Junior Messias. Quello che sembrava un semplice risentimento muscolare lo sta tenendo fuori più del previsto. Il brasiliano anche oggi ha svolto un allenamento personalizzato, ed è difficile quindi per Stefano Pioli averlo a disposizione per la gara di dopodomani.

Si pensava che Theo e Messias potessero rientrare nello stesso impegno ma è più facile che Junior rientri per il ritorno di Champions contro il Chelsea a San Siro. Pioli dovrà ancora agire senza esterni destri a disposizione. Toccherà ancora a Rade Krunic su quella fascia o il mister si inventerà qualcos’altro? Il bosniaco potrebbe avvertire un pò di stanchezza dopo il dispendioso sforzo impiegato allo Stamford Bridge.