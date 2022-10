Milan-Chelsea, una presenza importante a San Siro: nessuno come lui

In occasione di Milan-Chelsea, ci sarà una presenza eccellente a San Siro. Un vero talismano per i rossoneri di Stefano Pioli!

Milan-Chelsea rappresenta assai probabilmente un crocevia per la Champions League. Dopo l’amara disfatta dell’andata a Londra, i rossoneri sono obbligati a dare il massimo per fare risultato a San Siro. Bisogna evitare intoppi nella classifica del girone, e spianarsi la strada in vista delle prossime gare. Sicuramente non sarà semplice far fronte alla corazzata di Graham Potter. La partita di Stamford Bridge ha dato grossi avvertimenti.

Il Milan potrà comunque contare su una presenza importante domani sera a San Siro, che potrà dare un plus alle intenzioni e alla voglia di far bene di Pioli e i suoi ragazzi. Come per Milan-Juventus, infatti, siederà nella tribuna d’onore Gerry Cardinale. A riportarlo è Tuttosport. Il proprietario rossonero non vuol perdersi un match così importante, che potrà dire tanto del cammino del Diavolo in Champions League.

Il fondatore di RedBird ha avuto la fortuna sino ad oggi di assistere a due gare importantissime, entrambi vinte dal suo Milan. Il derby in casa contro l’Inter e appunto l’ultima di campionato contro la Juve. E Cardinale pare essere diventato un vero talismano per i rossoneri in tal senso. Nessun altro proprietario del Milan era riuscito a vincere i suoi primi scontri diretti contro Inter e Juventus.

Nemmeno presidenti leggendari come Silvio Berlusconi, Franco Carraro, Andrea Rizzoli e Piero Pirelli, per nominare i più vincenti. La sua presenza domani sera al Meazza si spera possa portare bene alla squadra di Pioli. Non in termini scaramantici, ma di motivazione e coraggio! Gerry Cardinale auspica ad un futuro florido per il suo club, in Italia e in Europa.