Non solo Cuadrado-Theo: “C’è un altro errore di Orsato”

Si torna ancora a parlare della moviola di Milan-Juventus con Massimo Chiesa, intervenuto ai microfoni di TV Play questa sera.

Sono passati già più di due giorni, ma si continua a parlare di Milan-Juventus. In particolare degli episodi da moviola che hanno reso la sfida ancor più discussa e chiacchierata.

La direzione di Daniele Orsato e della squadra al VAR non ha convinto molto. Diversi gli episodi discussi, sia da parte dei tifosi milanisti, sia per quanto riguarda le lamentele bianconere.

A parlare degli episodi arbitrali di Milan-Juve c’ha pensato Massimo Chiesa. L’ex direttore di gara è stato gradito ospite nella puntata odierna di TV Play, in diretta su Twitch.

Chiesa boccia Orsato: errori sul mani di Vlahovic e non solo

Chiesa ha commentato così gli episodi dubbi, parlando di direzione negativa di Orsato. In particolare sul mani di Vlahovic in area juventina, stranamente passato inosservato: “L’arbitro ha giudicato e quindi l’intervento del Var non poteva essere coerente. Io ho avuto una sensazione che con quella piccola parte di gomito il giocatore andasse a cercare un pallone, si nota un movimento di Vlahovic nella direzione del pallone”.

Sul presunto intervento falloso prima dell’1-0 di Tomori: “Il fallo di Theo Hernandez su Cuadrado è un errore grave, ma lui ha grande personalità e riesce a gestire questi episodi con autorevolezza. Per me ha sbagliato in entrambi i casi. Se ha penalizzato la Juve? Detta così non mi piace, però va detto che c’è stato un errore di valutazione e il Milan 1 minuto dopo ha segnato”.

SEGUI TVPLAY SU TWITCH: TUTTI I GIORNI IN DIRETTA