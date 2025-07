Milan, Doué lontano: Tare chiude per un altro terzino

La club rossonero potrebbe concludere una importante operazione già nella giornata di oggi: ecco le ultime indiscrezioni.

Il Milan ha deciso di non riscattare il cartellino di Kyle Walker e di comprare un nuovo terzino destro, ma le cose stanno andando per le lunghe. Il preferito per il ruolo è Guéla Doué, però la trattativa finora non è arrivata a una conclusione positiva.

Anche se l’ex Rennes ha detto sì alla prospettiva di un trasferimento a Milano, lo Strasburgo ha reso tutto complicato facendo una richiesta ritenuta eccessiva dalla dirigenza rossonera. Il club francese, che ha la stessa proprietà del Chelsea, vorrebbe 25 milioni di euro più bonus.

Finora, Igli Tare è arrivato a circa 20 milioni di euro, bonus compresi. La distanza è tanta e la sensazione è che questo affare non si concretizzerà.

Milan, Doué troppo costoso: colpo in Spagna

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Milan potrebbe abbandonare definitivamente la pista Doué. C’è già un’alternativa pronta sulla quale Tare potrebbe virare con decisione nelle prossime ore.

Sono risalite le quotazioni di Marc Pubill, 22enne spagnolo in forza all’Almeria che ha un prezzo di 15 milioni di euro. Per cercare di anticipare la concorrenza di Barcellona e Wolverhampton, il Milan potrebbe accelerare nella giornata di oggi.

La Gazzetta dello Sport scrive che potrebbero bastare anche 10 milioni di euro e che Pubill è un profilo gradito a Massimiliano Allegri, che ha avuto modo di visionare alcuni video sul terzino spagnolo. Tra cartellino e stipendio un investimento assolutamente sostenibile per il club rossonero.

Tra l’altro, il giocatore era stato vicinissimo all’Atalanta l’estate scorsa. Era anche venuto a Bergamo per sostenere le visite mediche, però ritenute non soddisfacenti da parte del club nerazzurro. Pubill ha smentito di non aver superato il controllo medico, ma comunque qualcosa deve aver spinto l’Atalanta a tirarsi indietro.

Nella passata stagione il 22enne spagnolo ha giocato 40 partite tra Liga 2 e Coppa del Re (1 gol e 5 assist). E ci sono state anche 7 presenze con la Spagna Under 21. Nessun infortunio, ha mostrato un’ottima tenuta fisica. Era stato operato al ginocchio sinistro nell’ottobre 2023 ed era rimasto fuori tre mesi, però poi non ha avuto più problemi.

Vedremo se nella giornata di oggi il Milan effettuerà un affondo decisivo per portarsi a casa Pubill. Il rivale più temibile nella corsa al giocatore sembra essere il Wolverhampton, più avanti nei dialoghi per assicurarsi il terzino dell’Almeria.