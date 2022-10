Calciomercato Milan, tutto confermato: colpo dal Chelsea

Mentre Pioli prepara il prossimo impegno di campionato del Milan contro il Verona, Maldini e Massara sono già in ottica calciomercato: svolta per il prossimo colpo di mercato rossonero.

Il Milan di Pioli sta conducendo un buon campionato anche se stenta a fare punti in Champions League: la doppia sconfitta contro il Chelsea di Potter è difficile da digerire, ma i rossoneri devono andare avanti. I ragazzi di Pioli, infatti, sono già con la testa alla prossima sfida contro il Verona. L’imperativo categorico è quello di vincere, portando 3 punti a casa. Nel frattempo la dirigenza pensa ai prossimi movimenti di mercato, nonostante manchino ancora oltre due mesi alla finestra invernale. Maldini e Massara potrebbero pescare il futuro colpo dalla Premier League.

Calciomercato Milan: rinforzo dalla Premier

Secondo quanto affermato dai media inglesi, il Milan starebbe lavorando sodo per assicurarsi, già dalla prossima finestra di mercato, un rinforzo direttamente dalla Premier League. Stefano Pioli ha bisogno di mettere sostanza a centrocampo: dopo la cessione di Kessié al Barcellona, avvenuta quest’estate, il Milan ha perso di quantità. Sebbene Tonali e Bennacer diano l’idea di essere un’accoppiata collaudata, la sensazione è quella che la mediana rossonera necessiti di sostanza: la dirigenza rossonera avrebbe deciso di colmare questa mancanza puntando ad acquistare il centrocampista classe ’96 dei Blues, Ruben Loftus-Cheek.

Conferme dall’Inghilterra

Loftus-Cheek è un centrocampista moderno, duttile e in grado di svolgere entrambe le fasi di gioco: grazie alla sua visione di gioco è in grado di effettuare passaggi con estrema precisione. Il tuttocampista anglosassone classe ’96, in fase di non possesso è un autentico carrarmato poiché dotato di una prestanza fisica non da poco. Alto 191 cm per 83 kg, è un ottimo incontrista: con Mourinho è stato impiegato trequartista nel 4-2-3-1; mentre con Tuchel ha addirittura giocato come difensore centrale. Il centrocampista inglese ha dichiarato d’ispirarsi all’ex Chelsea Frank Lampard. Maldini e Massara sperano di portarlo già a gennaio alla corte di Pioli.

Secondo alcuni media inglesi, tra il Chelsea e il Milan ci sarebbe intesa per un’eventuale trattativa tra Ruben Loftus-Cheek e i rossoneri. I due club sono in ottimi rapporti, nonostante i rossoneri abbiano chiuso più volte la porta per un’eventuale cessione di Leao. Quest’estate i Blues erano infatti tornati forti sul gioiellino classe ’99, offendo una cifra vicina a 150 milioni di euro per il cartellino del portoghese, rifiutata all’istante dalla dirigenza del Diavolo.