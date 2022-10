Calciomercato Milan, la rivelazione dell’esterno: “Ad un passo dallo United”

Rivelazione fondamentale da parte del giocatore obiettivo di mercato del Milan. In estate stava per succedere l’inverosimile, poi tutto è saltato!

Negli ultimi giorni c’è un nome in particolare che viene accostato con insistenza al Milan. Si tratta di Cody Gakpo, stella indiscussa del PSV Eindhoven. Il giovane esterno pare sia uno degli obiettivi primari e più graditi di Paolo Maldini e Frederic Massara. E con la situazione in stallo per il rinnovo di Leao, è Gakpo il possibile sostituto su cui puntare la prossima estate.

Uno scenario a cui la maggioranza dei tifosi non vorrebbero assistere, ma si sa, senza rinnovo e con contratto in scadenza nel 2024 Leao non può essere perso a parametro zero. Significherebbe rinunciare ad una barca di soldi per il Milan! Ecco quindi che Maldini e Massara hanno cominciato a guardarsi intorno.

Cody Gakpo sarebbe un profilo praticamente perfetto per il Diavolo. Esterno prettamente di sinistra, sa ricoprire con qualità anche la fascia destra. Veloce, bravo nel dribbling e con uno straordinario fiuto per il gol. Già 9 reti e 7 assist in 10 presenza in Eredivise. in questa stagione. E’ un talento puro l’olandese! Dalla Spagna sono arrivate particolari voci affermanti che il Milan sia in trattativa col PSV per chiudere già prima dei Mondiali, così da evitare che il prezzo di Gakpo salga alla stelle.

Non si hanno conferme su tale notizia, almeno in Italia, è certo però che il Milan non sia l’unico club dietro all’olandese 23enne.

La rivelazione di Gakpo: “Ero ad un passo”

Infatti, c’è anche il Manchester United sulle tracce di Cody, un interesse non affatto nuovo, anzi. In estate, il talento Gakpo è stato praticamente ad un passo dai Red Devils. Oggi, a dispiacersene per l’affare saltato è soprattuto il giocatore. Stupefacenti le sue dichiarazioni per la rivista Times. Il classe 1999 non si è nascosto della volontà di trasferirsi a Manchester:

“Sono stato a un passo dal Manchester United. È successo a una settimana dalla fine del mercato estivo, ma poi l’affare non si è concretizzato ed è stato un peccato. Per me e la mia crescita, ma anche per il PSV. Se avessi la chance di andare in Premier, o qualcosa di simile, la prenderei in considerazione”.

Parole quelle del giocatore che potrebbero preoccupare Maldini e Massara. Lo United è sempre in agguato sul Gakpo e sembra che lui abbia già scelto la sua meta, la stessa a cui è stato vicinissimo in estate. Se così fosse, il Milan dovrà certamente cambiare obiettivo.