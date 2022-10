Galliani, il gesto d’amore per Van Basten: “Lo faccio sempre quando lo vedo”

Il dirigente non ha dubbi in merito all’attaccante che ha vestito la maglia del Milan. Ecco le sue dichiarazioni, che troveranno d’accordo i tifosi del Diavolo

DAZN ha lanciato in esclusiva “Il giorno del Condor”, dove è possibile ascoltare le parole di Adriano Galliani. L’Amministratore Delegato del Monza, che ha fatto la storia con il Milan, ha vissuto una vita nel mondo del calcio.

Sono stati tanti i campioni che è riuscito a portare a Milano. Il rossonero che più ha amato è Marco van Basten. L’olandese è stato un grande e per Galliani è paragonabile ai migliori del momento: “Il Milan ha avuto otto palloni d’oro, ma resta nel mio cuore in maniera indelebile Marco Van Basten. Ha vinto solo tre palloni d’oro perché ha smesso a 28 anni di giocare per un problema alla caviglia ed io penso che se avesse continuato ne avrebbe vinti lo stesso numero di Messi o Cristiano Ronaldo. È l’unico giocatore per cui, quando lo vedo, mi inginocchio ancora. Lui ride ma io gli dico che per me è come la Madonna! Per me è il giocatore più forte tra tutti i giocatori che sono passati al Milan e al Monza».

Il calciomercato del Condor: le sue dichiarazioni

Galliani il Condor – “Con il tempo ho capito che se vuoi vendere, allora devi vendere a inizio mercato; se vuoi comprare, devi comprare nelle ultime ore di mercato. Questo perché, una cosa comune che hanno tutte le società d’Europa, è avere più giocatori di quanti ne abbiano effettivamente bisogno.

Tutti abbiamo, chi più chi meno, giocatori in esubero. Un’ora prima della chiusura riesci quindi a portare a casa giocatori che non saresti mai riuscito ad avere prima – da questa intuizione nascono i famosi giorni del condor”.