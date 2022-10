Calciomercato Milan, rossoneri in pole: arriva a gennaio

Il Milan ci prova per la sessione di gennaio. Il giocatore piace da tempo, il tentativo è ormai prossimo nonostante la concorrenza.

Mai come quest’anno la sessione di mercato invernale sarà fondamentale, per il Milan come per tutte le altre squadre italiane ed internazionali.

Lo stop ai campionati per il Mondiale porterà infatti a due effetti particolari: una netta spaccatura fra prima e seconda parte della stagione calcistica. Oltre ad un mercato che, a livello di sondaggi e trattative, inizierà ben prima di gennaio 2023.

Ecco perché già a breve potranno entrare nel vivo diverse operazioni in vista del mercato invernale. Il Milan potrebbe tornare protagonista, in particolare con un profilo che è già stato citato spesso di recente.

Milan e Juve alla caccia del jolly polacco: rossoneri avanti

Il Milan potrebbe portare la sua massima attenzione su un giovane calciatore, in forza ad un club di Serie A, già accostato la scorsa estate. Stiamo parlando di Jakub Kiwior, jolly dello Spezia.

Il polacco classe 2000 è un talento puro, che i liguri hanno pescato con enorme merito e peculiarità dallo Zilina. Oggi Kiwior è considerato un difensore di grande talento, abile anche a mettersi in mostra a centrocampo.

Il 22enne starebbe valutando il rinnovo con lo Spezia, ma secondo la Gazzetta dello Sport, il Milan fa sul serio. Tentativo a gennaio già pronto dei rossoneri, per un calciatore utilizzabile in più zone del campo.

Kiwior piace anche alla Juventus, ma al momento i rossoneri sembrano avanti nella corsa al polacco. Nello schema di mister Pioli potrebbe agire o come alternativa ai difensori titolari, o come mediano davanti alla linea difensiva.