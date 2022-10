Dinamo Zagabria-Milan, scelto l’arbitro: ha già diretto i rossoneri

Ufficiale la designazione arbitrale in vista di Dinamo Zagabria-Milan di Champions League. Il fischietto ha già incrociato i rossoneri.

La UEFA poco fa ha ufficializzato le prime designazioni arbitrali riguardo la prossima giornata di Champions League. In settimana infatti si giocherà il quinto turno della fase a gironi.

Dinamo Zagabria-Milan, match previsto per martedì 23 ottobre prossimo, sarà diretto dal signor Szymon Marciniak. Ovvero fischietto polacco di grande esperienza internazionale.

A coadiuvarlo ci saranno i guardalinee Sokolonicki e Listkiewicz, oltre al quarto uomo Musial. Squadra arbitrale tutta polacca, visto che anche al VAR ci sarà il connazionale Kwiatkowski.

Marciniak in carriera ha diretto il Milan soltanto in un’occasione: la Champions League 2021-2022, prima gara della fase a gironi. Liverpool-Milan 3-2, sconfitta rocambolesca dei rossoneri in casa degli inglesi.

In quell’occasione Marciniak non commise errori rilevanti, anzi, fu premiato per le decisioni corrette. Come il rigore assegnato al Liverpool per netto fallo di mano di Bennacer, o il gol annullato a Kjaer per fuorigioco di Rebic. Prima volta in assoluto invece per il fischietto polacco con la Dinamo Zagabria.