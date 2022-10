Calciomercato Milan, rinnovo a sorpresa: c’è l’offerta

Uno dei giocatori che piacciono a Maldini potrebbe non cambiare squadra: a sorpresa, c’è la possibilità che firmi il rinnovo con il suo attuale club.

Il Milan è numericamente a posto in ogni reparto, però a livello qualitativo l’obiettivo è sempre quello di migliorare. Un ruolo nel quale ci si aspetta un intervento della dirigenza è quello di esterno destro offensivo.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno monitorando diversi profili. Difficile pensare a una mossa già nel mercato di gennaio, ma nella prossima estate tutti se l’attendono. Da vedere se verrà fatto un investimento importante o se si ricorrerà a delle occasioni.

Uno dei giocatori spesso accostati al Milan, soprattutto in Spagna, è Marco Asensio. Ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e dunque può partire a parametro zero. Chiaramente non si tratta di un’operazione semplice, dato che l’agente Jorge Mendes chiede uno stipendio molto alto e anche una commissione sostanziosa per il trasferimento del suo assistito.

Calciomercato Milan, futuro Asensio: svolta a sorpresa

Se in un primo momento sembrava che Asensio fosse destinato a lasciare il Real Madrid a parametro zero, adesso la situazione sembra cambiata. Vedendo anche come stanno andando le cose al suo ex compagno di squadra Casemiro al Manchester United, sta pensando di rimanere dov’è. Il suo atteggiamento nell’ultimo mese è apprezzato dal club, che sta pensando di fargli un’offerta per rinnovare il contratto.

È Cadena Ser a rivelare i blancos si aspettano una risposta prima del Mondiale. Sul tavolo ci sarà una proposta che prevede uno stipendio superiore all’attuale e un prolungamento di tre anni del contratto. Ma la fonte riferisce che Jorge Mendes chiede più di quanto offerto dal Real Madrid, sia in termini di ingaggio che di durata. Questo periodo pre-Mondiale può essere decisivo per la trattativa.