Milan in Champions, eliminazione già stasera? Può succedere in un caso

C’è uno scenario da incubo che il Milan stasera deve assolutamente evitare: è possibile che la squadra di Pioli esca dalla Champions League già stasera…

Sappiamo bene quanto la gara di stasera contro la Dinamo Zagabria rappresenti un fondamentale crocevia per il passaggio del Milan agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Stefano Pioli ha l’obbligo morale di riscattare le due pesanti sconfitte contro il Chelsea, e riprendersi la scena in Europa. Non un’impresa semplice, dato che la trasferta allo Stadio Maksimir viene pronosticata come infernale.

La casa dei croati della Dinamo è considerata una vera bolgia di tifosi infuriati e scalmanati. Servirà coraggio e lucidità per affrontare la gara nel migliore dei modi. La vittoria dei rossoneri potrebbe significare tantissimo per il Milan. Difatti, potrebbero bastare 4 punti al Diavolo per accedere agli ottavi di Champions League, soprattutto se stasera il Chelsea dovesse vincere contro il Salisburgo.

Ma attenzione, perché con i giusti calcoli, è possibile anche che si verifichi uno scenario apocalittico per il Milan stasera, che equivarrebbe all’immediata eliminazione dalla Champions League.

Milan, occhio in difesa: bisogna evitare uno scenario

Difatti, il Milan potrebbe non qualificarsi già stasera agli ottavi di Champions League se dovesse subire tre o più gol di scarto dalla Dinamo Zagabria. Il ragionamento è semplice. In caso di vittoria dei croati con tre o più gol di scarto sui rossoneri, questi andrebbero automaticamente a 7 punti in classifica e in questo caso al Diavolo non basterebbe più andare a vincere contro il Salisburgo.

I punti sarebbero comunque 7, ma in caso di sconfitta della Dinamo Zagabria contro il Chelsea, e quindi a parità di punti col Milan, la differenza reti sarebbe decisiva. In questo caso, la squadra di Pioli potrebbe raggiungere come risultato massimo il terzo posto e quindi l’accesso all’Europa League.

Uno scenario da evitare in qualsiasi modo! I rossoneri devono mostrare tutto il loro carattere e la loro qualità stasera al Maksimir!