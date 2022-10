Calciomercato Milan, Klopp lo vuole: nuova minaccia per Maldini

Non solo Leao, in Premier League piacciono anche altri giocatori della squadra di Pioli: uno in particolare interessa a Klopp.

La crescita del Milan nelle recenti stagioni è sotto gli occhi di tutti e ciò comporta che le stelle della squadra diventino oggetti del desiderio delle big d’Europa. La dirigenza cerca di trattenere i migliori calciatori, però a volte è molto complicato.

Offerte importanti hanno spinto Gianluigi Donnarumma e Franck Kessie ad andarsene a parametro zero, Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono evitare altri casi simili. Si cerca di blindare contrattualmente i top del gruppo di Stefano Pioli e di respingere gli assalti dall’estero.

Nel 2023 diventerà difficile rifiutare offerte per Ismael Bennacer e Rafael Leao, se non rinnoveranno i loro contratti in scadenza a giugno 2024. Per non perderli a zero, il club si ritroverà a doverli vendere. Le trattative con i rispettivi agenti non sono ancora vicine a un accordo.

Calciomercato Milan, assalto inglese per Tonali?

Chi si è legato al Milan con un lungo contratto è Sandro Tonali, che dopo il recente rinnovo ha una scadenza fissata a giugno 2027. È un titolarissimo ed è affezionato ai colori rossoneri, che sognava fin da bambino. I tifosi lo amano e non ha motivo di pensare a un trasferimento altrove.

Ma in Inghilterra i colleghi di Express.co.uk fanno sapere che il Liverpool stia prendendo in considerazione l’idea di provare ad assicurarselo. Il centrocampista piace a Jurgen Klopp dai tempi in cui militava ancora nel Brescia. Non viene menzionata alcuna offerta, però i Reds hanno il potenziale economico per presentarne una sostanziosa nella prossima sessione estiva del calciomercato.

La medesima fonte riferisce che, per ammorbidire la posizione del Milan, il Liverpool potrebbe agevolare la firma di Naby Keita con i rossoneri. Stando ai rumors, Maldini e Massara sarebbero interessati all’ingaggio del centrocampista in scadenza a giugno 2023. I Reds preferirebbero non perderlo a parametro zero, però lui sta valutando le varie opzioni e quella preferita sembra essere il ritorno in Bundesliga, lo alletta la possibilità di firmare con il Borussia Dortmund. In Premier League, invece, sono Newcastle United e West Ham le società più interessate.

A nostro avviso, non ci può essere nessun intreccio Tonali-Keita. Il Milan vuole tenersi stretto il suo giocatore e ogni eventuale discorso per l’ex Lipsia sarà separato. Sandro non si muove da Milano.