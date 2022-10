Infortunio serio, stop di un mese: salta Torino-Milan

Un giocatore salterà Torino-Milan e non solo: poco fa è arrivato il comunicato ufficiale dell’infortunio.

Archiviata la vincente trasferta di Champions League contro la Dinamo Zagabria, il Milan si rituffa sulla Serie A e domenica sera affronterà il Torino in Piemonte. Un impegno da non sottovalutare, anche se i campioni d’Italia partono ovviamente da favoriti.

La squadra di Stefano Pioli è reduce da quattro successi consecutivi in campionato e cerca il quinto. Non saranno della partita Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Davide Calabria, Alexis Saelemaekers e Mike Maignan. Ritornerà Fikayo Tomori, squalificato in Champions.

Nel Toro, invece, mancherà Ola Aina. Nella giornata di ieri il club granata ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare il suo infortunio in allenamento: “I primi accertamenti hanno evidenziato un interessamento distrattivo a livello del bicipite femorale sinistro che verrà approfondito con ulteriori esami nei prossimi giorni”.

Il laterale nigeriano sicuramente non sarà a disposizione per Torino-Milan. E, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, starà lontano dal campo per circa un mese. Quindi, lo rivedremo in azione in Serie A solo nel 2023 visto che nel mezzo c’è il Mondiale in Qatar. Ivan Juric perde un titolare, quindi. L’ex Chelsea, infatti, ha giocato otto partite dal primo minuto tra campionato e Coppa Italia.

Sulla fascia destra del Torino agirà uno tra Singo e Vojvoda, mentre a sinistra dovrebbe essere schierato Lazaro. In ogni caso, la squadra granata non va sottovalutata. Stefano Pioli dovrà prendere il massimo dal suo Milan, chiamato a non commettere passi falsi.