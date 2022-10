Milan, caccia agli ottavi di Champions: sono già 12 le qualificate

Ecco chi si è già qualificato agli ottavi di finale di Champions League. Al Milan serve un punto per raggiungere Napoli e Inter. Il punto

C’è ancora un piccolo ostacolo da superare ma il più sembra davvero fatto. Il Milan, dopo anni complicati, è ad un passo dalla qualificazione agli Ottavi di finale di Champions League.

Servirà pareggiare, tra le mura amiche di San Siro, contro il Salisburgo, per centrare l’obiettivo. Il match più importante della stagione si giocherà mercoledì sera e tutto il popolo rossonero è pronto a vivere una serata magica. Bisognerà tenere la guardia alta per non sbagliare. Il Salisburgo ha un’esperienza internazionale importante e siamo certi che ci proverà fino alla fine. E’ innegabile, però, che si stia guardando avanti. Si guarda alle possibile avversarie.

Ad un turno dalla fine sono davvero diverse le squadre già qualificate: nel gruppo A, Napoli e Liverpool hanno strappato il pass. L’ultima giornata deciderà chi da prima. Discorso identico per Club Brugge e Porto. Avanti anche Bayern Monaco, da primo, e Inter.

Nel gruppo F, si è qualificato il Real Madrid di Ancelotti, con lo Shakhtar che tenda di estromettere il Lipsia, con l’ultimo match. Tutto deciso nel girone G, dove il Manchester City accede agli ottavi da prima, il Borussia Dortmund da seconda. Nell’ultimo girone, infine, quello H serviranno i match finali per capire chi tra Psg e Benfica si qualificherà come prima.

Il Gruppo D, quello con Tottenham (8), Sporting (7), Eintracht (7) e Marsiglia (6), è l’unico in è ancora tutto aperto.

Champions League: Barcellona e Siviglia retrocedono in Europa League

Da sottolineare il passaggio in Europa League di Siviglia e Barcellona, che potrebbero essere raggiunte da Atletico Madrid e Juventus. Competizione alla quale il Milan retrocederebbe in caso di sconfitta contro il Salisburgo.

Tornando alle qualificate in Champions League, ecco la situazione prima dell’ultima partita:

Bayern Monaco, Chelsea, Manchester City teste di serie

Inter, Borussia Dortmund seconde

Da stabilire il piazzamento ma già qualificate di Napoli, Liverpool, Brugge, Porto, PSG, Benfica e Real Madrid.

Il Milan può qualificarsi solamente da seconda ed essere abbinata ad una testa di serie, che non sia italiana e Chelsea.