Torino-Milan in diretta, risultato in tempo reale: Leao spreca due chance

Torino-Milan in diretta live, il risultato in tempo reale della partita di Serie A. Gli aggiornamenti minuto per minuto dall’Olimpico

Benvenuti nella diretta testuale di Torino–Milan.

I rossoneri sono chiamati a rispondere a Napoli e Atalanta, entrambe vittoriose nelle loro rispettive partite.

25′ – Dopo le due occasioni per Leao, la partita si è equilibrata. Il Torino adesso è più vivo.

7′ – Seconda occasione sprecata da Leao: riceve da Brahim Diaz e, tutto solo, svirgola il tiro. Che peccato!

1′ – Torino-Milan è iniziata

Torino-Milan, formazioni ufficiali e tabellino

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuur, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Pellegri.

All. Juric

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi.

All. Pioli

Arbitro: Abisso