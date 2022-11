Le formazioni ufficiali di Milan-Salisburgo

Svelate le formazioni ufficiali di Milan e Salisburgo, per il match che comincerà alle ore 21 in punto, valido per la sesta giornata di Champions League.

Tocca finalmente al Milan. Una delle serate più importanti della stagione per gli uomini di Stefano Pioli, chiamati a trovare i punti qualificazione per la prossima fase.

Alle ore 21 il Milan scende in campo a San Siro contro il Salisburgo. Uno scontro diretto nel girone di Champions League per accaparrarsi il secondo posto del gruppo E e qualificarsi agli ottavi di finale.

Poco fa sono state rese note le formazioni ufficiali del match. Poche sorprese nelle scelte dei due allenatori, che schierano gli uomini migliori a disposizione.

Pioli sceglie Rebic e Krunic dal 1′ minuto

Il Milan si presenta a questa sfida senza gli infortunati ormai noti. I vari Maignan, Florenzi, Calabria, Saelemaekers e Ibrahimovic, tutti out almeno fino all’inizio del 2023.

Pioli ritrova però Tomori, out per squalifica a Zagabria, e lancia dall’inizio i balcanici Ante Rebic e Rade Krunic, schierandoli sulla trequarti alle spalle del bomber Giroud.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Bennacer, Tonali; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. All: Pioli.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Wober, Pavlovic, Ulmer; Seiwald, Gourna-Douath, Kjaergaard; Sucic; Adamu, Okafor. All: Jaislle.