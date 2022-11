ML – Milan, recupero a sorpresa: stasera ci sarà

E’ tra i calciatori convocati per Milan-Salisburgo. Il giocatore ieri non si è allenato con la squadra ma stasera sarà a disposizione

E’ tutto pronto per la partita più importante della stagione. Il Milan stasera affronterà il Salisburgo per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. Basterà un pareggio per accedere agli ottavi di finale della competizione europea più prestigiosa.

La squadra di Pioli è pronta a sfidare gli austriaci e rendere felici i propri tifosi. La squadra in mattinata è andata in ritiro in un noto hotel di Milano. Tutti concentrati in vista di stasera.

Milan, una presenza importante

Il mister, come raccontato, ha sostanzialmente solo un paio di dubbi sulla trequarti, con Krunic e Rebic favoriti per affiancare Leao alle spalle di Olivier Giroud.

La notizia della mattinata è la presenza in ritiro anche di Sergino Dest. Il terzino ieri ha lavorato a parte ma – stando a quanto appreso da MilanLive.it. sarà a disposizione di mister Pioli. Il tecnico avrà dunque tra le mani un’alternativa importante vista la rosa ridotta dai tanti infortuni.