Tifosi del Milan, preparate i fazzoletti: arriva il docu-film sull’era Ancelotti

In arrivo su DAZN il prodotto dedicato agli amanti del calcio ma soprattutto ai tifosi del Milan più nostalgici di vittorie e trofei.

Il Milan in quest’ultimo anno è tornato a far impazzire di gioia i propri tifosi. Lo Scudetto vinto, il ritorno da protagonista in Europa e la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Ma sono forse ancora distanti i fasti del Milan dell’era Berlusconi, quello che oltre che in Italia sapeva dominare nel mondo, vincendo coppe a ripetizione.

Per i nostalgici di quel Milan enorme, è in arrivo un prodotto cinematografico che farà scendere le lacrime a molti tifosi. Un docu-film dedicato al Milan targato Carlo Ancelotti.

“Stavamo bene insieme”: il documentario arriva su DAZN

Sarà l’emittente in streaming DAZN a trasmettere, a partire dal 9 novembre prossimo, il documentario “Stavamo bene insieme”. Una sorta di percorso nella memoria di quel meraviglioso Milan guidato da Ancelotti tra il 2001 ed il 2009.

Un prodotto che parte dalle interviste e dai ricordi di 6 protagonisti assoluti di quel grande Milan. Ovvero Massimo Ambrosini, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Andrea Pirlo.

Gli ex rossoneri ripercorrono i trionfi, i successi e le debacle del loro Milan. Partendo dalla finale di Champions contro la Juventus a Manchester del 2003, passando per le altre due finalissime di Istanbul e di Atene.

Un’epopea lontana ma ancora molto vicina. Oltre ai 6 calciatori già citati saranno presenti immagini di repertorio e le testimonianze di Carlo Ancelotti e Adriano Galliani, oltre che di avversari storici come Rafa Benitez e Gigi Buffon.